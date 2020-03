Un medico di Bergamo aveva avvisato la Regione rispetto all'arrivo del coronavirus il 22 febbraio scorso ma non era stato preso sul serio.

Angelo Giupponi, responsabile dell’Articolazione aziendale territoriale del 118 di Bergamo, aveva avvisato la Regione Lombardia sull’arrivo del coronavirus. Il 22 febbraio scorso aveva scoperto alcuni ceppi isolati in alcune zone della bergamasca. Per questo motivo aveva inviato un’email alle autorità sanitarie affinché gli ospedali venissero svuotati e potessero accogliere i malati Covid-19. La risposta che ha ricevuto, però, è stata: “Sono tre giorni che non dormiamo e non vogliamo leggere le tue stron..te“.

Quando gli chiedono di chiarire la vicenda, però, il medico cerca di archiviare quanto accaduto: “Non confermo e non smentisco, in questi giorni ho altro da fare”, ha commentato al Corriere.