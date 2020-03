Coronavirus Pavia, curati dieci neonati contagiati nei loro primi giorni di vita

Dieci neonati risultati positivi al coronavirus nei loro primi giorni di vita sono stati curati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Pavia.

Il direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale San Matteo di Pavia ha annunciato che dieci neonati risultati positivi al coronavirus sono stati curati con successo. Il tampone, come ha spiegato Gianluigi Marseglia, viene eseguito sui piccoli nel momento in cui la madre risulta positiva ai test. Tuttavia, ha tenuto a precisare il direttore, “in nessun caso è stata provata la trasmissione del virus per via placentare dalla mamma al bambino. Il contagio – infatti – avviene sempre nel primo periodo di vita attraverso il contatto con i familiari”.

Coronavirus Pavia, dieci neonati curati

Il contagio da coronavirus nei bambini neonati, soprattutto nei primi giorni di vita, avviene attraverso il contatto on i familiari. Infatti, non è stata comprovata da studi scientifici la trasmissione dell’infezione per via placentare dalla mamma al bambino.

Il direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale di Pavia ha tenuto ad aggiornare che i dieci neonati risultati positivi al coronavirus sono stati curati e dimessi.

Non si tratta, però, degli unici casi di contagio tra i pi+ piccoli registrati in Lombardia. Altri neonati positivi al Covid-19 sono stati registrati anche a Brescia e a Bergamo, alcune delle province maggiormente colpite dall’epidemia.





Anche Pavia risulta una delle province maggiormente segnate dal contagio da coronavirus: sono 1.685 i casi totali registrati sul territorio (dato del 26 marzo). All’ospedale San Matteo sarebbe ricoverato da un mese anche il figlio di una coppia del pavese.