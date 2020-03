AllertaLOM è l'app con cui Regione Lombardia utilizzerà per tracciare l'andamento dei contagi da coronavirus.

Regione Lombardia ha aggiunto una funzionalità ad AllertaLOM, l’app della Protezione Civile che allerta in tempo reale i cittadini sulle previsioni di eventi naturali con danni al territorio: dal 31 marzo 2020 vi sarà anche un’area dedicata alle informazioni aggiornate minuto per minuto sulla situazione coronavirus ma soprattutto al tracciamento sanitario.

Coronavirus: l’app di Regione Lombardia

L’applicazione è disponibile sia per il sistema operativo iOS che per Android. Per scaricarla è necessario andare sullo Store del proprio smartphone e installarla. Una volta scaricata sarà necessario accettare i termini e le condizioni per il trattamento dei dati privati e selezionare le categorie di cui si vogliono ricevere le notifiche ogni volta che giungono nuove informazioni.

La prima è quella relativa al virus, mentre le altre alle calamità naturali: si va dall’idro-meteo alla neve alle valanghe fino agli incendi boschivi.

Una vota salvate le impostazioni si avrà accesso alla pagina principale con in primo piano il riquadro rosso “Info Coronavirus“. Cliccandoci sopra si verrà rimandati al sito ufficiale della Regione con l’elenco di tutte le novità in materia.

Ma, cosa ancor più importante, sarà possibile compilare un questionario completamente anonimo sullo stato di salute, i contatti e altre informazioni relative alla diffusione del Coronavirus. In questo modo virologi ed epidemiologi potranno stilare una mappa del rischio di contagi a fini statistici. I rappresentanti di Regione Lombardia hanno ribadito quanto utilizzare questa app sia “molto importante anche se non sostituisce in nessun modo il Servizio sanitario nazionale o i controlli medici“.