Coronavirus Lazio, D’Amato: “Faremo il test del sangue a tutti gli abitanti”

La Regione Lazio ha annunciato che verranno svolti su tutti i cittadini i test del sangue per rilevare l'eventuale contagio da coronavirus.

Intervistato da Il Corriere della Sera, l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato ha annunciato che verrà imposto il test del sangue a tutti i cittadini per verificare l’eventuale contrazione del coronavirus. “La nostra arma contro il Covid-19 – ha dichiarato – deve essere il test rapido a tappeto”. Effettuare i tamponi, infatti, non basta – ha spiegato D’Amato -. Sono ancora molti i soggetti asintomatici da rilevare. Il Lazio, ricordiamo, è la quarta Regione italiana per numero di contagi.

Coronavirus Lazio, test del sangue

“Siamo la quarta regione d’Italia per numero di contagi, oltre 33 mila”, ha detto D’Amato, assessore alla Salute. Utilizzare i tamponi, ad oggi, è riduttivo. “Ma anche se volessi triplicare lo sforzo, con i tempi di lavorazione degli attuali (otto ore, ndr) impiegheremmo anni a testare tutta la popolazione”.

Per questo motivo si è resa necessaria l’intuizione di effettuare del test rapidi del sangue su tutti i cittadini del Lazio per verificare l’eventuale contrazione del coronavirus.

Se ne discute in moltissime zone italiane e le prime sperimentazioni sono partire proprio all’istituto Spallanzani di Roma sulla popolazione di Nerola, uno dei focolai di contagio del centro Italia. Esami in corso anche e al policlinico Tor Vergata. occorre però attendere le validazioni scientifiche prima di procedere con controlli a tappeto.

Grazie a questi test rapidi sarà molto più semplice scovare quei pazienti sommersi, ovvero coloro che risultano positivi al Covid-19, ma asintomatici. Sono loro, secondo gli esperti, i principali veicoli di contagio.