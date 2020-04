Un uomo ha indossato la tuta anti nucleare per recarsi alle poste senza correre il rischio che qualcuno gli trasmettesse il coronavirus.

Per proteggersi dal coronavirus ed essere certo di non contrarre l’infezione, un uomo è uscito di casa per recarsi in posta indossando la tuta anti nucleare. Le persone presenti gli hanno scattato una foto che in poco tempo ha fatto il giro di tutti i social network scatenando i commenti più disparati.

Coronavirus: uomo indossa tuta anti nucleare

L’episodio si è verificato nella mattina di giovedì 2 aprile 2020 a Rivarolo Canavese (comune in provincia di Torino). Intorno alle 10 il soggetto ha fatto la sua comparsa davanti alle poste con un indumento in stile Chernobyl in attesa del proprio turno e alla debita distanza dagli altri come prevedono le norme anti contagio, per poi entrare nella struttura come se nulla fosse.

Impossibile non richiamare l’attenzione di moltissime persone, sia coloro che si trovavano in coda come lui sia i passanti che attraversavano Corso Italia.

Qualcuno ha scattato una foto che ha poi postato sui propri profili social, qualcun altro ha anche chiamato i Carabinieri che hanno proceduto a controllare tutti i documenti e accertarsi che si stesse spostando per motivi di reale necessità.





Lo scatto che lo ritrae ha in poco tempo fatto il giro del web per la sua particolarità e singolarità suscitando le reazioni più diverse. Alcuni utenti hanno ironizzato sostenendo si trattasse di un pesce d’aprile in ritardo o del tentativo di dar vita ad una performance artistica. Altri hanno invece sostenuto che l’uomo abbia fatto bene: “L’importante, in questa situazione, è sentirsi sicuri“.