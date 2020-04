Garattini sostiene che siano in corso di studio almeno 42 vaccini: forse entro la fine dell'anno potrebbe essere pronto almeno uno di questi.

Rimane incerta la data entro la quale avremmo a disposizione un vaccino efficace contro il Covid-19. Tuttavia, il farmacologo Silvio Garattini ha rivelato a radio capitale che sono in corso studi su 42 vaccini: forse entro fine 2020 potremmo avere il primo. “I tempi sono ragionevoli, probabilmente per la fine dell’anno – ha ipotizzato -. Alcuni hanno già avviato la sperimentazione animale”.

Secondo Garattini, però, “bisogna prepararsi: se il vaccino arriva prima in un Paese x, non arriverà subito nel paese y. Serve un centro europeo che, quando un vaccino sarà pronto, possa fare in modo di trasferirlo per la produzione in altri paesi”.

Coronavirus, Garattini sui vaccini

Per quanto riguarda, invece, i dati italiani sul contagio, il farmacologo e presidente Istituto ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’ di Milano rivela: “Il dato più significativo è quello della diminuzione dei ricoveri, vuol dire che globalmente dovrebbe essere diminuito il contagio. E questa è una buona notizia“.

Questo però non significa che gli italiani possono abbassare la guardia: “Non possiamo continuare a rimanere in casa perché ci sarà la seconda ondata – ha detto a Radio Capital -. Si sta lavorando a soluzioni, una è quella di individuare chi ha sviluppato anticorpi, persone che, con le dovute precauzioni, potrebbero tornare a lavorare“.