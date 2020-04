Il ponte che congiunge Santo Stefano Magra e Albiano, tra La Spezia e Massa Carrara, è crollato improvvisamente: sul posto i vigili del fuoco.

Paura al confine tra le province di La Spezia e Massa e Carrara, dove è crollato il ponte che congiunge Santo Stefano Magra con Albiano. Sul posto i Vigili del Fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che al momento del cedimento un furgone stesse attraversando il viadotto, ma il conducente sarebbe illeso.

Crollato un ponte tra Liguria e Toscana

Il crollo è avvenuto improvvisamente, nella mattinata di mercoledì 8 aprile. Il tratto interessato si trova sulla strada provinciale Sp 70: si tratta del ponte della Caprignola, che collega la Liguria e la Toscana, tra i Comuni di Aulla e Bolano, rispettivamente in provincia di Massa e Carrara e di La Spezia.

Paura nella regione teatro della tragedia del Ponte Morandi, nell’agosto 2018, mentre l’Italia continua a combattere contro l’epidemia di coronavirus.

Il racconto di un testimone

Secondo quanto riferito da un testimone, sul ponte, al momento del crollo, era presente solo un camion. Il conducente sembrerebbe essere salvo e in buone condizioni di salute. Il testimone ha inoltre riferito importanti dettagli circa la dinamica dell’accaduto. La strada sarebbe precipitata tutta insieme: non si sarebbe verificata, dunque, una rottura dei pilastri come invece è avvenuto con il ponte di Genova.