La Polizia Postale hanno smascherato una truffa in cui si invitata la gente a compilare sondaggi in cambio di uova di Pasqua gratis della Ferrero.

Gli operatori della Polizia Postale hanno smascherato una truffa online in cui si invitata la gente a compilare sondaggi con dati personali in cambio di uova di Pasqua gratis da parte della Ferrero. Iniziativa subito denunciata dall’azienda italiana.



Smascherata truffa delle uova Ferrero

Gli operatori della Polizia Postale hanno smascherato un’importante truffa online. Nel corso del monitoraggio di rete sempre più intenso in questo periodo, è stato rinvenuto un alto numero di campagne di spamming in cui compariva un messaggio da parte della Ferrero che invitata la clientela a compilare dei sondaggi per ricevere in cambio uova di Pasqua gratis: “Vinci un uovo di Pasqua Gran Ferrero” o “Guarda! Ferrero regala uova Ferrero” con il logo artefatto del Gruppo Aziendale copiato nei minimi dettagli.

Il Gruppo Ferrero ha reso subito le distanze da questa truffa, disconoscendo la promozione e invitando tutti i consumatori a consultare esclusivamente il proprio sito www.ferrero.it.

La Polizia postale come al solito ha raccomandato a tutti di non firmare e compilare mai sondaggi di questo tipo, trascrivendo i dati personali se si tratta di siti sconosciuti e messaggi spam. Inoltre, si è voluto attenzionare gli internauti ad una lettura più attenta e profonda dei messaggi ed email che si ricevono ogni giorno, non badando a quelle che dicono di regalare certi prodotti, perché nessuno regala niente.