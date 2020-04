Un bimbo scappa di casa dopo aver litigato con i nonni e raggiunge la sua mamma: dopo un mese senza vederla la voleva riabbracciare.

Un bimbo scappa di casa per poter tornare ad abbracciare la sua mamma, impegnata in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Il piccolo sarebbe sfuggito improvvisamente all’attenzione dei nonni e avrebbe cercato di fermare un’auto per farsi accompagnare fino all’ospedale di Trieste. la sua mamma, che lavorava proprio nella struttura, aveva deciso di affidarlo alle cure dei nonni affinché non venisse contagiato dal virus.

Bimbo scappa di casa

Una storia d’amore tra mamma e figlio: un bimbo di cinque anni scappa di casa per rivedere dopo un mese la sua mamma. Dopo aver litigato con i nonni, il piccolo sarebbe sfuggito alla loro attenzione e sarebbe uscito di casa da solo. Superato il cancello dell’abitazione, inoltre, avrebbe tentato di fermare un’auto per raggiungere l’ospedale di Trieste.

Una pattuglia della Guardia di Finanza, però, lo avrebbe notato e si sarebbe fermata per aiutarlo. Il piccolo allora avrebbe espresso le sue giustificazioni: “Voglio riabbracciare la mamma, non la vedo da un mese”, ha detto all’uomo.

Una scena che non può che far rattristare gli agenti, costretti però a riportare il piccolo a casa dei nonni, che lo stavano cercando all’interno dell’abitazione. La mamma del bimbo lo ha affidato ai nonni per proteggerlo dal contagio: lei, infatti, lavora in prima linea contro il coronavirus.





La triste storia è stata rilanciata proprio in un tweet delle Fiamme Gialle che hanno soccorso il piccolino.