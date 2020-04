Un anziano di 80 anni è stato multato a Savona dopo essere stato beccato mentre provava a recarsi da Milano in Liguria con la fidanzata.

Sono stati scoperti e fermati presso Borgio Verezzi, in provincia di Savona. Un anziano di 80 anni e la sua fidanzata cercavano di raggiungere, da Milano, la Liguria per andare al mare. La Polizia, però, li ha sorpresi prima dell’arrivo e la coppia è stata sanzionata. Voleva essere forse una fuga d’amore quella dei due fidanzati, purtroppo fermata dalle ferree norme di contenimento del coronavirus. A rendere noto l’episodio è stato il sindaco della bellissima località balneare, Renato Dacquino.

Da Milano alla Liguria con fidanzata

Il primo cittadino di Borgio Verezzi li ha definiti “incoscienti“. “Dalla loro superficialità e stupido egoismo – ha detto Dacquino – nasce il rischio di contagi, possibile non rendersene conto? Il buon esempio è importante, le persone adulte sono doppiamente responsabili”. Un anziano e la sua fidanzata, infatti, sono stati fermati nei pressi di Savona mentre tentavano di godere del bel tempo: da Milano si dirigevano in Liguria verso il mare.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, quando durante una bellissima giornata di sole era difficile non concedersi una tregua.

Ma durante un’emergenza sanitaria non si fanno sconti a nessuno. La Polizia, dopo aver fermato la coppia, ha provveduto a sanzionarla per violazione del Dpcm di contenimento.





Gli spostamenti ingiustificati non sono ammessi, così come spostarsi di Regione in Regione o uscire dal proprio Comune è assolutamente vietato se non per la concessione di deroghe lavorative.