Un uomo è stato multato dopo che gli agenti, avendolo visto con i capelli troppo in ordine, hanno scoperto che si era recato dal barbiere.

La chiusura di oltre un mese dei barbieri si fa sempre più sentire e soprattutto vedere: è proprio per questo che gli agenti preposti a controllare che tutti rispettino le norme anti coronavirus si sono insospettiti alla vista di un uomo con i capelli troppo in ordine, motivo per cui l’hanno fermato. Hanno così scoperto che si era appena recato dal parrucchiere ed è scattata immediatamente la denuncia.

Fermato perché aveva i capelli troppo in ordine

L’episodio è accaduto a Rovellasca, comune in provincia di Como, venerdì 17 aprile 2020. Gli agenti della polizia locale hanno intravisto un abitante ben pettinato e con un taglio di capelli che aveva tutta l’aria di essere appena stato eseguito, così gli hanno chiesto come di consueto come mai si trovasse fuori casa.

A quel punto, non avendo scampo, l’uomo ha dovuto ammettere di essere uscito dall’abitazione per andare da un barbiere che ha scelto di continuare a lavorare nonostante le norme lo impediscano.

Le forze dell’ordine hanno così proceduto a denunciare sia lui che il parrucchiere, segnalato anche alla prefettura. Le multe per i due sono state pari a 280 euro.





Un episodio simile si era verificato anche il giorno precedente in provincia di Napoli, precisamente a Giugliano. I militari, dopo alcune segnalazioni ricevute, avevano infatti sorpreso un barbiere che stava servendo alcuni suoi clienti. Tutti hanno ricevuto una denuncia e la Polizia Locale ha posto sotto sequestro il locale per la mancanza di un’autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti pericolosi.