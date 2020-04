Gravissimo bimbo di 13 mesi: si è ustionato con una pentola bollente

Succede a Cilavegna, provincia di Pavia: un bimbo di 13 mesi è in gravissime condizioni dopo essersi rovesciato addosso una pentola d'acqua bollente.

Dramma a Cilavegna, in Lomellina, provincia di Pavia, dove un bimbo di 13 mesi si è gravemente ustionato rovesciandosi addosso una pentola piena di acqua bollente. L’episodio è accaduto domenica 26 aprile, poco prima delle 21. Il 118 ha inviato sul posto un elicottero, che è atterrato nelle campagne intorno al paese, in località Sant’Anna, e ha preso a bordo il piccolo, nel frattempo soccorso dai volontari della Croce rossa. Il piccolino, di soli 13 mesi, è stato trasporto all’ospedale Niguarda di Milano, dove c’è un centro grandi ustionati. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le circostanze dell’accaduto.

Cilavegna, bimbo ustionato da pentola bollente

Il bimbo di 13 mesi adesso è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano e lotta tra la vita e la morte.

I carabinieri, intanto, hanno avviato – per prassi – un’indagine per capire cosa sia successo al bimbo e se con lui c’era qualcuno dei suoi familiari.