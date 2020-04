Meteo, in arrivo temporali e nubifragi ma a maggio torna il sole

Per le prossime ore è previsto l'arrivo di temporali e nubifragi, ma passata la burrasca arriverà il caldo africano: le Regioni a rischio.

Sono in arrivo temporali e nubifragi in gran parte dell’Italia, ma le previsioni meteo rivelano che passato il maltempo arriverà un’ondata di caldo africano. In particolare, le prime zone ad essere colpite – già da lunedì 27 aprile – saranno le fasce alpine, prealpine e anche certi punti della dorsale appenninica. Temporali, grandinate e in certe zone anche il ritorno della neve. Ma l’inizio del mese di maggio sarà all’insegna del sole e del caldo. Nel dettaglio, quali sono le Regioni più a rischio?

Meteo, in arrivo temporali e nubifragi

Maltempo in arrivo in alcune zone dell’Italia, ma dopo il temporale e le tempeste tornerà il sole: le previsioni meteo delineano per l’inizio di maggio un’ondata di caldo africano. Da lunedì 27 aprile potrebbero verificarsi alcuni rovesci di carattere temporalesco – con fenomeni di grandine e neve in alcune zone – soprattutto localizzati sull’arco alpino, localmente su quello prealpino e anche su certi punti della dorsale appenninica.

Tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, invece, il maltempo investirà anche il Nord ovest della nostra penisola per poi raggiungere le regioni tirreniche.

Locali piovaschi e temporali potrebbero registrarsi anche in Campania e nel Nordest dell’Italia. Nel Sud Italia, invece, il clima resterà gradevole: splenderà il Sole e si registreranno temperature miti.





Giovedì 30 aprile, invece, è in arrivo una seconda perturbazione (l’ultima del mese di aprile) che investirà soprattutto la Lombardia nei settori centrali e montuosi. Potrebbero anche verificarsi – in alcune zone montuose – piogge e nevicate a quote medie. Temporali investiranno anche la Liguria e la fascia padana.

Meteo 1 maggio

Anche la giornata del 1 maggio non ci sarà bel tempo: sono previste, infatti, raffiche fino a 100 km/h sulle Regioni affacciate sul mar Tirreno e su quello Ligure. Locali temporali interesseranno poi il Triveneto, mentre sul resto della penisola splenderà il sole.