67enne trovato morto in casa a Milano: si indaga sulle cause

Un uomo di 67 anni è stato trovato morto in casa in una pozza di sangue: la tragedia si è verificata nei pressi di Milano.

Tragedia a San Colombano Al Lambro, nei pressi di Milano: un uomo di 67 anni è stato trovato morto nella sua casa in una pozza di sangue. Da quanto si apprende, il cadavere sarebbe stato trovato riverso a terra sul soppalco. I vigili del fuoco hanno rilevato che il decesso era avvenuto alcuni giorni prima. Rimangono avvolte nel mistero le possibili cause della morte del 67enne mentre sono in corso le opportune indagini sul caso. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Milano, 67enne morto in casa

Il suo cadavere era riverso sul pavimento del soppalco in una pozza di sangue: un uomo di 67 anni è stato trovato morto in casa a San Colombano al Lambro (Milano). Da quanto si apprende, l’episodio sarebbe accaduto nel pomeriggio di venerdì 24 aprile.

L’allarme è scattato proprio dai vicini di casa, che da tempo non lo vedevano uscire o affacciarsi alle finestre. Così sono scattati i controlli degli inquirenti e dei soccorsi che, una volta entrati nell’appartamento, hanno fatto la tragica scoperta.

I primi a raggiungere l’abitazione sono stati i vigili del fuoco di Lodi che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’anziano. L’uomo, inoltre, era morto da diversi giorni ma ancora non sono chiare le possibili cause del decesso. All’interno della casa non sono stati trovati biglietti o indizi che possano far pensare a un suicidio. Gli inquirenti, comunque, non escludono alcuna pista.