Un imprenditore si è impiccato nella sua fabbrica di Napoli. Nella lettera di addio spiega le sue preoccupazioni di natura economica.

Un imprenditore 68enne, A.N., è morto suicida nella sua fabbrica a Barra, nella periferia di Napoli. L’uomo, secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, ha voluto lasciare una lettera d’addio in cui spiega i motivi di natura economica e familiare che lo hanno spinto al tragico gesto.

Imprenditore suicida a Napoli: i motivi in una lettera

Dramma a Napoli, dove un 68enne imprenditore e proprietario di una fabbrica si è suicidato, molto probabilmente a causa della crisi economica dovuta al lockdown. L’uomo ha voluto però spiegare in una lettera d’addio ai suoi cari le motivazioni del suo gesto, di natura economica e familiare.

A.N. si è impiccato utilizzando una fune nella sua piccola azienda che si occupa di manifatture in legno e ferramenta che si trova in via Murelle, non distante dalla stazione di San Giovanni a Teduccio, nel cuore di Napoli Est.





Altra vittima della crisi

L’uomo è stato ritrovato appeso alla fune da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constattare il decesso.

Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine che coordinano l’indagine, nel biglietto di addio che è stato ritrovato sul luogo del suicidio erano riportate motivazioni di natura economica.

Non è da escludere che la sua azienda abbia risentito della crisi economica (che ha già messo in ginocchio parte del ceto medio in tutto il Paese) dovuta al lockdown terminato il 4 maggio. Dopo sessanta giorni di chiusura forzata, le spese accumulate e la preoccupazione di dover far fronte a una crisi prolungata avrebbero spinto definitivamente l’uomo a togliersi la vita.