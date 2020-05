Coronavirus, modalità e tempi dell’esame di terza media

In una bozza dell'ordinanza che il Ministero starebbe predisponendo in tempi di emergenza coronavirus, le modalità d'esame di terza media.

In tempi di coronavirus molti studenti si stanno chiedendo come si svolgerà l’esame di terza media. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina starebbe perciò predisponendo una specifica ordinanza con la quale regola le modalità della prova. Orizzonte Scuola, in particolare, ha pubblicato una bozza di documento su cui gli esperti del ministero guidato da Azzolina si starebbero concentrando per permettere ai giovani alunni di portare a termine l’anno scolastico.

Coronavirus, le regole dell’esame di terza media

L’ordinanza riprenderebbe anche quanto contenuto nella nota dipartimentale n. 388 del 17 marzo 2020 sull’Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus e sulle prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.





Modalità telematica

Insomma, l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. Insomma per l’esame di terza media al tempo del coronavirus gli alunni trametteranno al consiglio di classe in modalità telematica un elaborato riguardante una tematica individuata dallo stesso consiglio per ciascun alunno.

Ciò sarà fatto individuando le caratteristiche personali e i livelli di competenza di ogni studente.

Elaborati e valutazione

Ogni elaborato dovrà consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, e potrà essere realizzato in forma scritta, presentazione multimediale, mappa, filmato, produzione artistica o strumentale per gli alunni dei percorsi musicali. A quel punto per l’esame di terza media in emergenza coronavirus il consiglio disporrà un momento di presentazione orale in modalità telematica. Il voto finale sarà espresso in decimi: l’esame sarà superato se la valutazione sarà pari o superiore ai sei decimi.