Niente Palio di Siena 2020: dapprima rinviato ad agosto e settembre, ora è annullato a causa dell'emergenza coronavirus.

Il coronavirus ha paralizzato il mondo intero: da mesi, manifestazioni, gare ed eventi di ogni genere sono stati cancellati a causa dell’emergenza sanitaria. Dallo sport alla musica, anche le ricorrenze annuali di importanza storica non si terranno nel 2020: tra queste c’è il Palio di Siena.

Annullato il Palio di Siena

Nonostante l’iniziale rinvio a settembre, il Palio di Siena non si terrà nell’anno 2020. La notizia arriva dopo l’incontro tenutosi a Palazzo Pubblico tra il sindaco di Siena Luigi De Mossi, il Magistrato delle Contrade, i Priori, il Decano dei Capitani, il suo vice, il Prefetto Armando Gradone e il Questore Costantino Capuano. L’annuncio non lascia molte interpretazioni: il Palio di Siena è annullato. Non si correranno quindi le due carriere, inizialmente rinviate al 22 agosto e al 26 settembre. Il Covid-19 ha avuto la meglio, e la situazione è ancora troppo critica per poter pensare a un Palio tenuto nel 2020.

“È stata una decisione sofferta ma unanime. C’è stata la massima condivisione e c’è in tutti il massimo dispiacere -ha dichiarato il sindaco Luigi De Mossi-. In queste condizioni non è possibile celebrare la Nostra Festa. Il Palio è una festa di popolo e in questo momento, con queste condizioni non la si può vivere. Il controllo sul distanziamento sociale sarebbe impossibile. Avevamo tenuto una porta aperta, pensando di rimandare la decisione, ma adesso era arrivato il momento di scegliere: la città e i senesi hanno bisogno di certezze“.





Il Palio nella storia

Il Palio, evento storico della città di Siena e di tutta Italia, si è già fermato nel corso della storia solo per eventi straordinari. La prima volta fu quella del 16 agosto del 1723 per la morte del Granduca Ferdinando II di Toscana; nel 1855 poi fu annullato per l’epidemia di colera. Le altre sospensioni furono causate dalle due guerre mondiali: l’ultimo annullamento del palio fu appunto a causa della Seconda Guerra, niente carriere dal 1940 al 1944.