Cosparge la moglie di alcol e tenta di darle fuoco con un accendino: un uomo di 72 anni è stato arrestato per tentato omicidio.

Un uomo di 72 anni è finito in manette dopo aver cosparso la moglie con dell’alcol nel tentativo di darle fuoco. L’episodio si è verificato a Melissano, comune in provincia di Lecce, giovedì 21 maggio 2020 al culmine dell’ennesimo litigio familiare.

Cosparge la moglie di alcol per darle fuoco

Teatro della vicenda è stata l’abitazione dove i due vivevano e dove si era accesa una lite per motivi ancora ignoti. In breve tempo dallo scontro verbale l’uomo è passato ad un’aggressione fisica cospargendo la donna, 70 anni, con del liquido infiammabile, spingendola a terra e prendendo un accendino per darle fuoco e ucciderla.

Sono state le grida di aiuto della moglie a farlo mettere in fuga, circostanza che ha consentito l’immediata chiamata alle forze dell’ordine. Giunti subito sul posto, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzare il marito poco lontano da casa trovandolo in possesso dell’accendino. Hanno infine messo in sicurezza la donna sequestrando gli indumenti imbrattati di alcol.

Costei ha riportato lesioni non gravi dovute alla caduta sul pavimento dopo essere stata più volte spinta a terra. I sanitari del 118 l’hanno soccorsa e trasportata in ospedale dove i medici le hanno dato una prognosi di sette giorni. Il marito invece è stato accompagnato dai militari dell’Arma presso la casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce. Dovrà rispondere davanti al giudice dell’accusa di tentato omicidio.