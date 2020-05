Gravi ustioni per un bambino di 8 anni che si è rovesciato addosso la pentola dell'acqua bollente.

Un grave incidente domestico si è verificato nella serata di ieiri, 21 maggio, in un’abitazione di via Malgrà a Rivarolo Canavese, piccola frazione in provincia di Torino. È qui che un bambino di otto anni si è procuratore diverse ustioni su tutto il corpo dopo essersi rovesciato una pentola di acqua bollente addosso. Il bambino, di nazionalità cinese, sarebbe incappato nell’incidente domestico intorno alle ore 20:00, proprio mentre veniva preparata la cena. Sono stati i familiari del piccolo a chiamare il 112 e a prestare le prime cure, mentre restano ancora da capire le cause dell’incidente. Gli operatori sanitari, giunti nell’abitazione del bambino, lo hanno prima stabilizzato e poi provveduto, con l’ausilio della protezione civile, a caricarlo sull’eliambulanza che lo ha trasportato direttamente all’ospedale Regina Margherita.

Si rovescia addosso la pentola dell’acqua bollente

Il bambino, stando a quanto trapelato nella notte, avrebbe riportato ustioni su tutto il corpo con le zone del tronco e delle gambe che sarebbero state maggiormente colpite dall’acqua bollente presente nella pentola. È stato ricoverato in codice giallo e le sue vengono descritte come gravi, viste le pesante bruciature, ma non è in pericolo di vita.





I medici lo descrivono come perfettamente lucido, caratteristica che avrebbe mantenuto anche durante tutto il trasporto in eliambulanza e durante le visite. Spetterà ora alle forze dell’ordine il compito di cercare di capire la dinamica dell’incidente casalingo.