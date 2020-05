Bimba di 7 anni morsa da una vipera mentre stava passeggiando con i genitori. La piccola ora è ricoverata in ospedale.

Una bimba è stata morsa da una vipera per ben due volte, mentre si trovava a percorrere una mulattiera nelle prealpi biellesi assieme ai genitori. L’episodio si è verificato nella giornata di domenica 24 maggio 2020, nel pomeriggio, mentre la famiglia si stava godendo una gita all’aria aperta.





Bimba morsa da una vipera

Non appena la piccola ha ricevuto il morso della vipera, i genitori l’hanno immediatamente soccorsa chiamando un’ambulanza. Per lei è avvenuto poi i trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Biella Ponderano, dove ha eseguito diversi esami e ricevuto le prime cure farmacologiche del caso.

Le condizioni della bimba di 7 anni si sono purtroppo aggravate nell’arco del tempo, tanto che i medici hanno deciso di intubarla e farla trasferire al Regina Margherita di Torino. Dopo diverse ore, il suo stato di salute è migliorato ma la prognosi resta tuttora riservata.

I pericoli di passeggiare nella natura

È facile che, quando si passeggia per sentieri di campagna o montani, si venga morsi da vipere, serpenti o parassiti come zecche. Le conseguenze di tali attacchi possono essere molto gravi, specialmente se a riceverli sono bambini piccoli e anziani debilitati o con malattie croniche.

Il morso di una vipera risulta pericoloso per via dell’azione emotossica del suo veleno, che crea coagulopatie, e di quella neurotossica, responsabile di paralisi, convulsioni, edema cerebrale o alterazioni della coscienza. Qualora avvenisse l’attacco di un rettile, che sia accertato o anche solo sospetto, è buona norma contattare subito il 112 per ricevere soccorso.