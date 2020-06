Coronavirus, rientra in Sardegna dagli Usa: ragazza positiva

Era tornata nei giorni scorsi dagli Usa in aereo la ragazza risultata positiva al tampone per il coronavirus in Sardegna.

Una ragazza rientrata in Sardegna dagli Stati Uniti è risultata positiva al coronavirus (Covid-19). A darne notizia è stato il Comune di Tortolì, nella provincia di Nuoro, dove la giovane risiede. “La situazione è sotto controllo”, hanno fatto sapere dall’Ente municipale, ma si tratta del primo caso in assoluto accertato di coronavirus a Tortolì e ciò sta provocando molta preoccupazione tra i cittadini.

Coronavirus: in Sardegna dagli Usa

La ragazza è tornata pochi giorni fa dagli Usa ed è arrivata in Sardegna in aereo. A prelevarla all’aeroporto due persone, non è chiaro se si tratta di genitori, familiari o amici, che adesso si trovano anch’essi in isolamento domiciliare.

I due saranno presto sottoposti a tampone. La giovane, intanto, si trova in quarantena in buone condizioni di salute e al momento senza sintomi.





“Isolamento domiciliare obbligatorio”

“Il servizio di igiene pubblica dell’Ats di Lanusei – ha fatto sapere il Comune di Tortolì attraverso i social network – ci ha comunicato che è stato disposto l’isolamento domiciliare obbligatorio per motivo di sanità pubblica per un soggetto domiciliato nel territorio comunale.

Comunicazione che tecnicamente informa che il soggetto è risultato a un primo tampone positivo al virus. Si tratta di una persona rientrata dall’estero che si è prontamente messa in quarantena al suo arrivo seguendo le disposizioni in vigore”.

“Tutti i protocolli del caso”

“Si trova in normali condizioni di salute, – hanno continuato i responsabili municipali – asintomatica, e in isolamento domiciliare.

Si stanno adottando tutti i protocolli del caso e per il contesto chiaro e circoscritto che da subito si è creato attorno alla persona, rassicuriamo i cittadini sulla situazione sotto controllo da parte dell’Ats”.