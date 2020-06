Mentre svolgeva il suo giusto lavoro di controllo, un autista di bus a Torino è stato picchiato da un gruppo di ragazzi.

Autista picchiato a Ivrea, Torino, da un gruppo di ragazzi nel tardo pomeriggio del 24 giugno 2020. L’uomo, alla guida di un autobus Gtt, azienda di trasporto pubblico locale, stava svolgendo le sue mansioni di controllo passeggeri quando è stato aggredito.

Torino, picchiato autista Gtt

I carabinieri di Ivrea sono attualmente impegnati nelle indagini per identificare gli aggressori, che erano a bordo di un mezzo sulla linea 5. Non appena questi sono stati ripresi dall’autista, perché saliti senza mascherine, hanno iniziato a malmenarlo probabilmente alterati dal consumo di alcolici.

L’aggressione è avvenuto all’altezza di Porta Vercelli, dove i ragazzi hanno colpito l’uomo al volto. Una volta scesi dal bus Gtt, se la sono presa anche con una seconda persona, accorsa sul posto per prestare soccorso al conducente. Fortunatamente sono presenti telecamere di videosorveglianza nella zona, le Forze dell’Ordine ne stanno infatti visionando i filmati per incastrare il gruppo.

Autisti aggrediti per le mascherine

Giunti sul luogo del pestaggio, i soccorsi hanno immediatamente scortato i due malmenati al pronto soccorso di Ivrea, per ricevere medicazioni adeguate e accertamenti sullo stato di salute. Non è purtroppo la prima volta che un autista di queste linee torinesi viene aggredito: è capitato anche ad una donna, attaccata da un passeggero perché questi non voleva indossare la mascherina a bordo.

L’uomo l’ha letteralmente scaraventata fuori dal mezzo, dopo averla insultata in malo modo, solo perché stava svolgendo il suo lavoro. “Ero sola, con me non c’erano altri colleghi.

Se non fossi intervenuta, avrebbero sicuramente fatto una segnalazione su di me”, ha dichiarato la conducente.