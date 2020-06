Tir in bilico su un viadotto dell’A12 a Livorno, salvo il conducente

Paura per l'autista di un tir che ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva un viadotto dell'A12 nei pressi di Livorno: l'uomo è ora in salvo.

Attimi di paura a Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, dove nella mattinata del 26 giugno un tir ha sfondato lo spartitraffico in cemento di un viadotto dell’autostrada A12, rimanendo per diverso tempo in bilico nel vuoto fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Al momento non è ancora chiaro come il conducente del mezzo, successivamente tratto in salvo dai soccorritori, abbia potuto perdere il controllo dell’autoarticolato. In merito alla dinamica dell’incidente sono infatti in corso degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.



Livorno, tir in bilico sul cavalcavia

Stando alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, l’incidente è avvenuto lungo il chilometro 203 dell’autostrada A12, nel tratto stradale che collega le città di Rosignano e Livorno. Per cause ancora da accertare, il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo sfondando lo spartitraffico in cemento posto sul limite del cavalcavia, finendo con la motrice dell’autoarticolato in bilico nel vuoto.

#Livorno, Tir in bilico sulla #A12: nella clip il salvataggio del conducente rimasto intrappolato nella cabina di guida. Prosegue la messa in sicurezza dell’area da parte dei #vigilidelfuoco [#26giugno aggiornamento ore 14:00] pic.twitter.com/mr1WgDZ5z4 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 26, 2020

Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco della stazione di Cecina con un mezzo autopompa e cinque unità, assieme agli uomini del soccorso Speleo Alpino Fluviale di Livorno che sono invece arrivati con un’autogru e un’autoscala, assicurando il mezzo pesante per evitare che precipitasse nel vuoto.

L’intervento dei pompieri ha permesso di trarre in salvo il conducente del mezzo, mentre sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le pattuglie della Polizia Stradale di Rosignano Marittimo.