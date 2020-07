Paura nuovo focolaio all'Umberto I di Roma dove è stato trovato un paziente positivo al Coronavirus.

Nuovo allarme Coronavirus a Roma dove i casi di contagio, seppur limitati, fanno tenere sempre alta la tensione in tutta la realtà capitolina. Anche perché piccoli cluster si stanno sviluppando in diverse aree della città. Nella giornata del 2 luglio, per esempio, sono state due le notizie a preoccupare i cittadini romani: una cena di classe, tenutasi il 26 giugno al Casilino, tra borgata Finocchio e l’area di Graniti, ha visto la presenza di 30 ragazzi ritrovati per una pizza nel ristorante del centro sportivo Club Le Palme.

Successivamente, a una settimana dalla riunione, uno di loro ha manifestato i sintomi da Coronavirus, così come il fratellino di 5 anni. Ciò ha portato alla chiusura anche di un centro estivo.

Coronavirus Roma: un positivo al Policlinico

E adesso un’altra notizia preoccupante in termini di Coronavirus a Roma dove un paziente è risultato positivo al Policlinico Umberto I di Roma.

L’uomo – come riportano le cronache locali – si è presentato al nosocomio capitolino con i sintomi tipici dell’infezione: febbre, spossatezza e tosse. Subito è stato sottoposto a tampone al quale è risultato positivo.

Subito è scattata la profilassi nei confronti dei parenti più stretti: l’Asl di Roma sta ricostruendo tutti i contatti avuti dal paziente risultato positivo al Coronavirus. Intanto, l’ultimo bollettino dello Spallanzani evidenzia i seguenti dati: 89 ricoverati e, fino al 3 luglio, 503 dimessi.





44 soggetti sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 45 sottoposti ad indagini. 5 pazienti necessitano di Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono – secondo l’ultimo bollettino diramato dall’azienda sanitaria – ben 503.