Schianto su via Prenestina vecchia: morto 37enne

Grave incidente su via Prenestina nell'hinterland di Roma: uomo di 37 anni morto sul colpo. La salma è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata.

Su via Prenestina vecchia, nell’hinterland di Roma, si è verificato lo schianto di un’automobile, una Renault Clio, contro un albero. Il conducente ha perso il controllo della vettura. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Vittima un uomo di 37 anni, che non è riuscito a sopravvivere all’incidente.

La Renault ha terminato la sua corsa impattando contro il precitato albero, sito al lato della carreggiata. Il 37enne è morto sul colpo.

Schianto su Prenestina vecchia: vittima un 37enne

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Palestrina, che hanno estratto il corpo dell’uomo dalle lamiere e, in seguito, rimosso l’automobile incidentata. La parte anteriore della vettura è stata completamente distrutta a causa del violento schianto.

I soccorritori presenti non hanno potuto fare niente per la vittima, se non constatarne il decesso. La salma è stata trasportata presso il policlinico di Tor Vergata per l’autopsia come prevede la prassi. Per gli opportuni rilievi e la messa in sicurezza della sede stradale, la strada è stata momentaneamente chiusa dai carabinieri della stazione locale.

Al momento, non sono state rese note le generalità del giovane rimasto ucciso nell’incidente, ma solamente le iniziali: A.R.

Da quel poco che si sa attualmente, il 37enne risiedeva a Palestrina e stava percorrendo quel tragitto di strada per tornare a casa. Se le cause dell’incidente sono ancora da appurare, una valida ipotesi potrebbe essere l’alta velocità da parte del conducente. Le indagini proseguono.