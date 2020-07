Ocean Viking, stato di emergenza a bordo: sei tentativi di suicidio

Persiste lo stato di emergenza a bordo della nave Ocean Viking, bloccata a 16 miglia dalle coste della Sicilia in attesa della decisione del Viminale.

Continua a essere critica la situazione a bordo della nave Ocean Viking, attualmente ferma a 16 miglia nautiche dalle coste sudorientali della Sicilia in attesa che il Ministero dell’Interno decida se e quando far sbarcare i 180 migranti presenti sull’imbarcazione.

Il gruppo di medici giunto sulla nave nella serata del 4 luglio, al fine di verificare lo stato di salute dei migranti, ha inoltre affermato come non vi siano attualmente le condizioni psicologiche per garantire la sicurezza a bordo, considerando anche i sei tentativi di suicidio avvenuti negli ultimi giorni.



Ocean Viking, stato di emergenza a bordo

Dopo aver visitato i migranti presenti a bordo, lo psicologo della Asp ha immediatamente informato la capitaneria di porto di Pozzallo, chiedendo lo sbarco immediato per i migranti ormai allo stremo delle forze sia fisiche che psicologiche. Nelle giornate precedenti infatti diversi immigranti avevano minacciato di suicidarsi gettandosi in mare mentre il 3 luglio l’Ong Sos Mediterraneé, a cui fa capo la Ocean Viking, aveva dichiarato lo stato d emergenza anche a seguito degli scontri avvenuti tra i migranti e l’equipaggio.

UPDATE Leggiamo notizie che citano i piani di sbarco per i 180 naufraghi. La #OceanViking non ha ricevuto alcuna notizia ufficiale. Le autorità italiane ci hanno informato che divano verranno effettuati test #Covid. I nostri team continuano a gestire l’emergenza a bordo. pic.twitter.com/HkKfhP2W40 — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) July 4, 2020

L’eventuale sbarco dei migranti in Sicilia risulterebbe tuttavia particolarmente difficoltoso a causa delle misure anti coronavirus che dovrebbero essere seguite. L’ipotesi ventilata nelle ultime ore sembra pertanto essere quella di condurre presso l’hotspot di Pozzallo soltanto i migranti in condizioni di salute gravi, per poi indirizzare i restanti verso altre regioni d’Italia.

Tra i comunicati rilanciati nelle ultime ore, Sos Mediterranée esorta gli stati europei a prendersi le proprie responsabilità di fronte all’ennesima tragedia del Mediterraneo: “Dobbiamo aspettare che qualcuno muoia prima di poter sbarcare? Ocean Viking esorta gli Stati europei a mobilitarsi per lo sbarco immediato di 180 sopravvissuti”.