Anziana morta a Gaeta, un malore improvviso l’ha colta sul lungomare

Un donna statunitense di 80 anni è morta sulla spiaggia di Gaeta nella mattinata del 9 luglio. I medici ipotizzano un arresto cardiocircolatorio.

Tragedia a Gaeta, in provincia di Latina, dove nella mattinata del 9 luglio un’anziana donna statunitense è morta sul lungomare cittadino, a causa di un malore improvviso per il quale i medici non sono riusciti a intervenire in tempo. La donna, cittadina statunitense che si trovava in vacanza sul litorale pontino, si è sentita male davanti agli occhi del bagnino che ha immediatamente fatto intervenire il personale medico del 118, ma purtroppo per l’80enne non c’era più niente da fare.





Anziana morta in spiaggia a Gaeta

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, la donna stava trascorrendo un periodo di vacanza in Italia e poco prima di essere colpita dal malore si trovava vicino alla spiaggia di Fontania, lungo via dei Gerani.

Improvvisamente, l’80enne ha iniziato ad accasciarsi al suolo e a perdere i sensi, attirando l’attenzione dei bagnanti presenti e del bagnino che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è pertanto subito intervenuto il personale sanitario, che però non ha potuto fare molto e dopo poco tempo è stato costretto a constatare il decesso della donna, morta con tutta probabilità per un arresto cardiocircolatorio.

Non è la prima tragedia che avviene nella zona del litorale laziale dall’inizio del mese di luglio.

Nella giornata di giovedì 8 infatti presso il Castello di Santa Severa alcuni bagnanti hanno ritrovato un cadavere trasportato a riva dalla corrente. I rilevi effettuati subito dopo dalle forze dell’ordine giunte sul posto hanno appurato che l’uomo, un 56enne filippino, sarebbe morto per suicidio dato che in tasca è stato ritrovato un biglietto con sopra scritte le ultime parole d’addio.