Una ragazza di 25 anni è andata in vacanza mentre era in quarantena.

Una ragazza è andata in vacanza al mare a Rovigo nonostante fosse in quarantena. Ha ricevuto una multa da 533 euro. La 25enne è residente nel veronese e l’Ulss 9 scaligera di Legnago le aveva imposto una quarantena precauzionale fino al 19 Luglio.

Nonostante questo lei ha fatto le valigie e si è recata in vacanza a Rosolina Mare in provincia di Rovigo. Questo gesto le è costato molto caro, perché ha ricevuto una multa di 533,33 euro dopo essere stata scoperta dai carabinieri locali durante un controllo nell’albergo dove alloggiava. Il fatto è accaduto domenica scorsa.

Ragazza in quarantena in vacanza a Rovigo

La ragazza di 25 anni non ha resistito a farsi un bagno al mare e ha deciso di andare in vacanza anche se era in quarantena preventiva, ignorando completamente le norme in vigore per contenere la diffusione della pandemia da Coronavirus. Aveva l’obbligo di isolamento domiciliare, ma ha deciso lo stesso di andare in vacanza. La ragazza è stata sanzionata con 533 euro di multa per aver violato la quarantena imposta dall’Ulss, ed è stata accompagnata presso la residenza per ripristinare l’isolamento domiciliare.





Sono stati effettuati molti controlli a persone e veicoli in Basso Polesine, tra Adria e Porto Viro, che sono località molto frequentate dai turisti, compresa Rosolina Mare. Sono state fermate altre quattro persone durante il weekend. Stiamo parlando di un 29enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, che stava vendendo 7 grammi di marijuana ad un ragazzo di 21 anni.

Poi un 23enne residente nel rodigino, un 39enne di Rovigo e un 43enne di Venezia sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza. Il 43enne, inoltre, era anche in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. I controlli dei carabinieri continuano, soprattutto nelle zone turistiche.