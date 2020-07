Un uomo di 48 anni è morto a Roma, ucciso da colpi di arma da fuoco in pieno giorno: aperta un'indagine.

Tragedia nel Lazio. In una strada centrale di Roma si è consumato una feroce uccisione. A perdere la vita è stato un uomo romano. La vittima aveva 48 anni. Il tutto si è consumato in pieno giorno, venerdì 17 luglio 2020. Erano le 10.30 circa.

L’omicidio è avvenuto in via Sparanise, in località Spregamore. Si tratta di un quartiere di Roma tra Castel di Leva e Divino Amore. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia. La vittima, di cui ancora non si conosce l’identità precisamente, stava uscendo da casa sua.

Roma, uomo ucciso in strada

Dopo pochi metri dalla sua abitazione, l’uomo, un cittadino italiano, è stato travolto e colpito al corpo da numerosi spari. Le pallottole di arma da fuoco si sono rivelate per lui mortali. È stato proprio il rumore degli spari a mettere in allarme i vicini. Sia gli abitanti delle case vicine, sia i passanti sulla strada, sono rimasti senza fiato alla vista della scena del crimine. Immediatamente, hanno avvertito le forze dell’ordine e i soccorsi.

Giunto tempestivamente, il personale medico-sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Le indagini degli inquirenti

Adesso prenderanno piede le indagini giudiziarie da parte degli inquirenti. Ancora non si sanno i motivi che hanno portato il delinquente a compiere questo gesto scellerato. I carabinieri che si stanno occupando della vicenda sono quelli di Pomezia, coadiuvati dal nucleo del Divino Amore. Intanto, secondo le prime voci, sarebbe stato condotto in caserma un uomo.

Pare, infatti, che questo possa centrare nell’omicidio del 48enne. È in attesa del magistrato di turno.

Nelle stesse ore, si sono registrati diversi altri omicidi, in modo particolare delitti consumati tra le mura domestiche. A Carmagnola (provincia di Torino) e ad Aprilia (nei pressi di Latina), due uomini hanno ucciso le rispettive compagne per poi togliersi la vita.