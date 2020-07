Per nove città di Italia si prevede il bollino rosso: le previsioni meteo del weekend. Caldo africano in arrivo.

Previsioni meteo da bollino rosso in Italia per il weekend che saluta luglio e abbraccia il mese di agosto 2020: fino a domenica 2, infatti, si segnalano temperature da caldo record in gran parte di Italia. Poi, la prima settimana dell’ottavo mese dell’anno dovrebbe prevedere qualche perturbazione di troppo.

Insomma, continua l’estate da montagne russe e piena di incertezza (non solo per il clima ma anche per l’emergenza Coronavirus). Intanto, per la giornata di venerdì 31 luglio si segnala caldo africano e bollino rosso – ovvero temperature che sfioreranno i 40 gradi – in ben nove città di Italia con picchi di 43 gradi in Sicilia.

Meteo: bollino rosso in 9 città

Nello specifico, il caldo africano – secondo le previsioni meteo – ‘abbraccerà’ le città di Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Secondo il Ministero della Salute sarà un weekend caldissimo e per questo è importante che le fasce più deboli restino a casa per evitare disidratazione e collassi.

La situazione non cambierà neanche sabato 1 agosto: il cosiddetto ‘anticiclone’ africano resta sull’Italia anche nella giornata di sabato con afa e caldo intenso.

Si registrano picchi di 38 gradi a Torino, 36 a Milano, fino a 39 gradi a Bologna e fino a 40 a Firenze. Le temperature, poi, subiranno un leggero abbassamento nei primi giorni di agosto per poi far tornare l’estate con vigore e prepotenza. Da giovedì 6 agosto si prevede una seconda ondata di caldo rovente.