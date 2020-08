La cameriera è senza mascherina, i carabinieri chiudono due locali a Pantelleria.

La cameriera è senza mascherina e per questo il locale viene chiuso. L’episodio a Pantelleria dove due famosi esercizi commerciali della zona, il Kaya Kaya e l’Alta Marea, saranno ora costretti a tenere la serranda abbassata per cinque giorni.

Il mancato rispetto delle norme anti Covid ha previsto inoltre una multa di 400 euro per i proprietari dei locali. Dal verbale dei carabinieri si apprende che la dipendente, in un momento di calma con circa 10 clienti seduti ai tavoli del chiosco sul mare KayaKaya, avrebbe sfilato la mascherina all’interno del locale. “Ha commesso un’ingenuità. Non giustifichiamo il gesto: è stata nostra premura comunicare a tutti i nostri dipendenti come e cosa fare, ma non comprendiamo l’accanimento con la chiusura per entrambi gli esercizi: così ci tagliate le gambe”, dicono dal locale che ha comunicato su Facebook la chiusura.

Cameriera senza mascherina locale chiuso

Una stretta dura dunque nei confronti dei locali per cercare di contenere la diffusione del coronavirus e alzare l’asticella dell’attenzione.

“Chiudere un’attività per 5 giorni, significa privarla del 10 per cento del tempo utile – scrivono in polemica dal locale – non siamo a Riccione, non siamo a Gallipoli. Pantelleria è unica perché ha bisogno di attenzione. La legge c’è, esiste e va rispettata. Ma la Costituzione ricorda di applicare sempre il principio di ragionevolezza e proporzionalità che potremmo banalmente riassumere in buon senso quello che alle volte sotto il sole cocente del primo pomeriggio può capitare di perdere.

Oggi il porto di Scauri resterà spento e vuoto, forse a qualcuno piace così.