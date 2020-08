Tragedia sull'autostrada cilentana: morto Raffaele Iodice, 50 anni. Il messaggio da parte di Villaggio Romano di Camerota.

Sull’autostrada del Cilento si è verificato un tragico schianto sulla variante alla strada statale 18. Morto Raffaele Iodice (50 anni). Iodice era originario di Acerra e stava raggiungendo la moglie e i tre figli a Marina di Camerota, dove erano soliti trascorrere le vacanze estive.

L’uomo è rimasto vittima di un incidente che non gli ha lasciato scampo. Era alla guida del suo camion, quando, per cause ancora da confermare (si ipotizza un colpo di sonno) è andato fuori strada. L’impatto si è verificato in data 3 agosto nel tratto della Cilentana collegante Agropoli a Prignano Cilento.

Schianto nel Cilento: morto Raffaele Iodice

Un tragico incidente ha ucciso Raffaele Iodice, marito e padre di tre figli.

L’uomo stava raggiungendo la famiglia a Marina di Camerota, dove erano soliti trascorrere le vacanze. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. Le condizioni dell’uomo sono apparse gravi fin dall’inizio. Iodice è stato trasferito in eliambulanza presso l’ospedale Ruggi a Salerno. Sfortunatamente i sanitari hanno potuto fare ben poco per il 50enne. Troppo gravi le ferite che la vittima ha riportato nel corso del sinistro.

Il suo cuore ha cessato di battere poche ore dopo l’arrivo in nosocomio. La notizia è immediatamente arrivata a Marina di Camerota.





Il ricordo di Villaggio Romano

Questo il messaggio da parte di Villaggio Romano di Camerota che Raffaele Iodice frequentava: “All’alba di ieri, 3 Agosto, ha perso la vita in un incidente stradale il nostro ospite, Iodice Raffaele, nei pressi di Agropoli.

Persona onesta, generosa e gran lavoratore. Lascia la moglie Angela e i tre figli, Francesco, Martina e Serena. A loro ci uniamo in questo grande dolore. Addio, Lello. Continueremo a volerti bene”.