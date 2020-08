Il sindaco Enzo Cuomo ha dichiarato, nel corso di una diretta Facebook, sette nuovi casi di Covid-19 presso una famiglia di Portici.

Risultano esserci sette nuovi casi di coronavirus in Campania. Positivi alcuni membri di una famiglia di Portici (Napoli) tra cui due bambini. A comunicarlo nel corso di una diretta Facebook il primo cittadino del comune, Enzo Cuomo. Il sindaco ha specificato che i contagiati appartengano a ben sette gruppi famigliari afferenti alla stessa famiglia.

Cuomo ha dichiarato nel corso della diretta su FB: “A Portici, abbiamo riscontrato nuovi sette contagi, articolati in tre nuclei familiari tutti e tre collegati in un unico ceppo familiare”. Il sindaco ha chiarito che non si tratta, di conseguenza, di un nuovo focolaio. Se ne deduce che tali contagi siano giunti attraverso contatti diretti tra i membri della stessa famiglia.

Coronavirus: 7 nuovi casi a Portici

Il sindaco Enzo Cuomo ha dichiarato, nel corso di una diretta Facebook, che i casi in questione appartengano alla stessa famiglia. Sfumata la possibilità, dunque, di un focolaio. Sembra che nessuno dei contagiati sia in cattive condizioni fisiche e, al momento, sono tutti in isolamento domiciliare. Fortunatamente, i tamponi effettuati sui contatti stretti dei soggetti interessati hanno dato esito negativo. Tuttavia, Enzo Cuomo ha invitato i suoi cittadini a rispettare le norme di prevenzione, in quanto, come dimostrano i nuovi casi, il coronavirus circola ancora.





Altri due coniugi positivi

Di recente altri due coniugi di Portici sono risultati positivi al Covid-19. Entrambi sono stati ricoverati presso l’ospedale Cotugno. A comunicarlo, come hanno fatto numerosi amministratori nel corso di questa emergenza, è stato sempre il sindaco Enzo Cuomo, che ha dichiarato: “Stamattina ho avuto notizia ufficiale che 2 cittadini conviventi nella stessa abitazione e residenti a Portici sono stati ricoverati all’ospedale Cotugno perché entrambi positivi al tampone”.

Uno dei due sarebbe asintomatico.