A Sampieri si teme un nuovo focolaio Covid dopo l'esito positivo di una comitiva di ragazzini di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Paura focolaio a Sampieri, provincia di Ragusa: il Covid continua a tenere in ansia la Sicilia. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, infatti, una comitiva composta da nove ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, è risultata positiva al tampone.

I ragazzini, tutti del posto, si sono infettati dopo essere venuti in contatto con un amico venuto da Milano. Il contagio si sarebbe diffuso per i contatti ravvicinati e senza i necessari accorgimenti durante la movida a Sampieri.





Covid, paura focolaio a Sampieri

L’Asp di Ragusa ha già fatto sapere di aver attivato tutta la macchina per ricostruire il link epidemiologico: disposti i tamponi anche per i familiari dei giovani. Si teme il divampare di un nuovo focolaio da Covid in Sicilia. I ragazzi della comitiva sarebbero per la maggior parte residenti a Modica: tra loro anche i 2 fidanzati di cui si è scoperto nei giorni scorsi il contagio, ma che risiedono a Sampieri nel periodo estivo.

A Scicli il numero di contagiati sarebbe salito a 12, compresi 3 adulti. L’ente locale sta accertando l’evolversi dei casi in sinergia con l’Asp di Ragusa.

Il bollettino del 4 agosto in Sicilia

Sono 10 i casi di positività al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. A rivelarlo è il bollettino del ministero della Salute che quotidianamente aggiorna sull’andamento dei contagi nel nostro Paese. In Sicilia sono 34 le persone attualmente ricoverate, 3 di questi sono in terapia intensiva.

256 quelli in isolamento domiciliare per un totale di 293 persone attualmente positive.