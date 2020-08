Una pensionata brianzola vince 500mila euro nel bar della Romagna in cui fa colazione da oltre 30 anni.

Vince 500mila euro nel bar delle vacanze che frequenta da oltre 30 anni in Romagna. La vacanza perfetta per una pensionata 70enne di Desio, da decenni ospite fissa della località romagnola, dove per ben 30 ani ha sempre fatto colazione nello stesso bar, luogo della fortuna vincita.

Euforico il proprietario dell’esercizio commerciale che ha deciso di riaccompagnare la signora in macchina fin a casa in Brianza.





Pensionata vince 500mila euro in Romagna

Vince 500mila euro con un Gratta e vinci da 5 euro, ma stenta a credere al fortunato evento.

Questo è quanto accaduto a Bellaria Igea Marina, nella Romagna, a una pensionata di 70 anni di Desio, nella provincia brianzola.

Da oltre 30 anni la donna va in vacanza nella stessa località di villeggiatura: stessa colazione sempre bello stesso bar, il Pina bar, ma quest’anno il soggiorno è stato reso ancor più lieto da una vincita inaspettata. la 70enne aveva comprato un Gratta e Vinci da 5 euro (Il Miliardiario), e dopo averlo grattato aveva pensato di aver vinto 500 euro.

Riguardano meglio insieme al proprietario del locale però si erano accorti di aver dimenticato tre zeri di troppo, perchè la signora aveva vinto ben 500mila euro!

Per l’emozione e per un mix di stupore e goia, la donna ha subito un vero choc. Una volta ripresa, il proprietario del bar ha deciso di congratularsi con la signora per la sua perseveranza e fedeltà alla località di villeggiatura riaccompagnandola a casa in macchina.