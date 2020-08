Un tifoso interista ha vinto quasi 10 mila euro dopo aver scommesso sull'eliminazione della Juventus dalla Champions League.

Un tifoso interista ha vinto quasi 10 mila euro dopo aver scommesso sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League. La schedina è stata giocata nel bar tabaccheria Il Giocondo di via Torino a Ivrea.

Scommette sull’eliminazione della Juve e vince

Un accanito tifoso dell’Inter ha giocato la vittoria della Juventus per 2-1 sull’Olympique Lyonnais, ovvero sull’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. Ha anche giocato il 2-1 del Manchester City sul Real Madrid, riuscendo ad azzeccare anche il pareggio per 1-1 al termine dei primi tempi di entrambi i match. Risultati che hanno permesso ad un sessantenne di Ivrea di portare a casa ben 9.583 euro dopo aver puntato 7 euro.

“Si tratta di un mio cliente abituale e quella sera evidentemente doveva andare così”, ha raccontato Andrea Zeppegno, titolare del bar-tabaccheria Il Giocondo di via Torino a Ivrea, dove è stata effettuata la giocata. Come riportato da Torino Today il titolare ha poi aggiunto: “Stava per effettuare la giocata e il sistema si è improvvisamente bloccato. Lui, però, non ha voluto demordere e si è fermato a mangiare qui.

Quando ha finito, stava per andare via perché aveva un impegno ma l’ho richiamato dicendogli che il sistema si era sbloccato. Così, ha scelto di giocare quella combinazione che pagava 37 per 37 volte la posta. Se pensiamo ai due rigori inventati dall’arbitro in Juve-Lione o ai due errori di Varane in City-Real evidentemente quella giocata era destinata ad andare così“.