Da Modica a Campofelice a Noto: quali sono le spiagge della Sicilia che rimarranno chiuse per Ferragosto.

Sarà un Ferragosto inevitabilmente diverso rispetto a quello degli anni precedenti quello che i cittadini si accingono a festeggiare: se in Sardegna le discoteche non riapriranno, in Sicilia sono diverse spiagge a rimanere chiuse per evitare assembramenti e quindi possibile diffusione del contagio da coronavirus.

Spiagge chiuse a Ferragosto in Sicilia

Dato l’aumento dei casi positivi in Regione, il governatore Nello Musumeci ha infatti emanato un’ordinanza che prevede, oltre al divieto di attività da ballo e simili in luoghi chiusi, rigide raccomandazioni per la festa estiva. Sono poi stati i sindaci di molti comuni a stabilire la chiusura preventiva degli stabilimenti balneari e il divieto di organizzare eventi pubblici sia al chiuso che all’aperto.

Tra questi vi sono quelli di Scicli e di Modica in provincia di Ragusa ma anche quello di Noto in territorio siracusano. Spostandosi invece verso il catanese il sindaco di Mascali ha stabilito che rimarranno chiuse le frazioni balneari di Fondachello e Sant’Anna dalle ore 21 del 14 agosto alle ore 6.00 del 15. Chi non si rispetterà il divieto potrà essere punito con una sanzione pecuniaria da 400 a 3000 euro.

Più stringente la norma del sindaco di Campofelice di Rocella (Palermo) che ha impedito l’accesso alla spiaggia pubblica dal 13 al 15 agosto.

Chiusi al pubblico anche gli arenili di Giardini-Naxos, comune in provincia di Messina. Il primo cittadino ha infatti disposto il divieto di svolgimento di manifestazioni pubbliche e di eventi aggregativi in aree demaniali, comprendenti quindi anche in spiaggia.