È allarme in provincia di Catanzaro dopo che un giovane positivo al coronavirus ha rivelato di essersi recato in due discoteche di Soverato.

È bastato un messaggio pubblicato su Instagram per scatenare il panico sulla costa jonica della provincia di Catanzaro, dopo che un ragazzo positivo al coronavirus ha rivelato essersi recato in due discoteche del comune di Soverato. È stato lo stesso giovane a esortare chiunque fosse presente in quei locali a sottoporsi ai controlli sanitari di rito, che sono già stati predisposti dal sindaco della cittadina calabrese nei pressi del locale palazzetto dello sport.

Una notizia che arriva a poche ore di distanza dall’ordinanza della presidente della Calabria Jole Santelli con cui è stata disposta la chiusura delle discoteche su tutto il territorio regionale.





Coronavirus, ragazzo positivo a Soverato

In poche ora il messaggio del ragazzo è diventato virale tra gli abitanti di Soverato, che in massa si sono recati nei tendoni appositamente allestiti dal comune per effettuare i tamponi: “Sono positivo al Covid, sono stato in due discoteche di Soverato.

Ragazzi controllatevi”. Sarebbe stato inoltre lo stesso ragazzo, residente nel vicino comune di Girifalco, a informare il sindaco di Soverato della sua positività, anche se resta ancora da chiarire se il giovane fosse consapevole o meno di aver contratto il coronavirus quando si è recato nelle due discoteche.

Nel frattempo, il consigliere comunale con delega al turismo, allo spettacolo e alla cultura Emanuele Amoruso ha annunciato i provvedimenti presi dall’amministrazione per far fronte a questa emergenza: “Stiamo predisponendo una tenda vicino al Palazzetto dello sport per fare i tamponi innanzitutto al personale delle due discoteche – il Noa e il Circle – che già sono un centinaio di persone.

[…] Raccomandiamo ai turisti e ai residenti di non affollare il pronto soccorso”.