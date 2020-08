Due pazienti ricoverati all'ospedale D'Avanzo di Foggia e positivi al coronavirus sono fuggiti dalla finestra della loro stanza.

Allarme a Foggia, dove due pazienti risultati positivi al coronavirus sono fuggiti dall’ospedale Riuniti e hanno fatto perdere le proprie tracce. La polizia ha dato il via alle ricerche che per il momento non hanno prodotto risultati.

Positivi fuggiti dall’ospedale di Foggia

Si tratterebbe di due uomini di origine africana, entrambi asintomatici, che secondo le prime ricostruzioni sarebbero scappati dalla finestra della loro stanza. I due sarebbero stati ricoverati nel reparto di Pneumologia del plesso D’Avanzo e intorno alle 6:30 sarebbero fuggiti. Non appena si sono accorti della loro mancanza, il personale sanitario ha chiamato il 112 i cui agenti si sono messi subito alla ricerca.

La direzione generale dell’ospedale ha precisato che i due migranti non presentano sintomi ed erano in attesa di effettuare il secondo tampone.

Entrambi si trovavano all’ospedale per altre patologie ed erano risultati positivi al primo tampone. I medici li avevano tenuti in isolamento in attesa che si negativizzassero ma sono scappati prima dell’effettuazione del secondo test.





Le volanti della Polizia sono quindi al lavoro per cercare i due fuggitivi residenti nella baraccopoli di Borgo Mezzanone.

Un episodio analogo si era registrato qualche giorno prima sempre nei plessi dell’ospedale Riuniti quando dal reparto di Malattie Infettive un giovane guineano con sintomi lievi aveva tentato invano la fuga. Un addetto del servizio di vigilanza del Policlinico e gli agenti della Polizia lo avevano bloccato in una piazza vicina alla struttura ospedaliera.