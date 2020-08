Brescia, muore a soli 24 anni nel corso di una festa organizzata in casa con gli amici.

Una ragazza di 24 anni è morta davanti agli amici durante una festa. Si sospetta che la causa sia stata un’overdose. L’episodio è avvenuto in un appartamento di Brescia nella serata dello scorso 22 agosto. Le circostanza della morte sono al vaglio della squadra mobile bresciana.

Gli agenti hanno interrogato tutte le persone presenti al party finito nel peggiore dei modi.

Ragazza morta in un party: si sospetta overdose

Francesca, il nome della vittima, potrebbe essere morta per overdose. La ragazza viveva nell’appartamento in cui si è tenuto il party. Lo scorso 22 agosto la giovanissima aveva invitato i suoi amici presso il precitato appartamento (di proprietà della madre) per passare una serata in allegria. Secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia, nel corso del party organizzato erano presenti droga e alcol.

Le cause della morte di Francesca potrebbero essere due: la prima un mix letale tra queste due sostanza, la seconda, invece, una possibile overdose. La ragazza ha accusato un malore che non le ha lasciato scampo.





Gli amici hanno chiamato i soccorsi

Sono stati gli stessi amici di Francesca a lanciare l’allarme avvertendo i soccorsi non appena si sono accorti del malore della ragazza. L’intervento dei soccorritori si è rivelato, tuttavia, fatale: la giovane era già morta e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza. Gli amici di Francesca sono stati sentiti tutti in data 23 agosto per fare chiarezza sulla vicenda. È la polizia a indagare sulla vicenda, definita “molto grave”.