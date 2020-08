Le condizioni di un dipendente del Billionaire, affetto da Coronavirus, si sono aggravate.

Le condizioni di un dipendente del Bilionaire, che ha contratto il Coronavirus, si sono aggravate. L’uomo è stato portato in terapia intensiva ed è stato intubato. Il focolaio registrato nel locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore continua ad ingrandirsi.

I casi positivi sono in crescita. Al momento si parla di 58 persone positive su 90 tamponi effettuati. Questi non sono dati definitivi, perché potrebbero essere individuati nuovi positivi. Il locale è stato chiuso il 17 agosto, dopo le decisioni del governo, ma questo non è bastato a fermare il focolaio.

Grave dipendente del Billionaire

Le condizioni di un dipendente del Billionaire, di 60 anni, si sono aggravate. L’uomo è ricoverato da qualche giorno al Santissima Annunziata di Sassari per Coronavirus, ma è stato trasferito in terapia intensiva ed è stato intubato.

Al momento è il primo paziente della Sardegna che è finito in terapia intensiva. Non accadeva da diversi mesi ormai. La situazione nella regione è sfuggita di mano, tanto che lo stesso Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, anche se al momento parla di una prostatite.

In molti si erano ribellati alle decisioni prese dal governo in merito alla chiusura delle discoteche. Anche il sindaco di Arzachena era stato attaccato in quanto ritenuto colpevole di aver optato per ulteriori restrizioni contro la movida. Il primo cittadino aveva risposto alle accuse di Flavio Briatore, sottolineando che in un momento così delicato è importante mantenere alta la guardia e tutelare la salute delle persone, “soprattutto di quelli più anziani come lei che è giusto che si proteggano e mettano la mascherina“.