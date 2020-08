Coronavirus, dove sono i focolai in Italia

Ecco dove si trovano tutti i focolai di Coronavirus in Italia

I contagi di Coronavirus continuano a crescere in Italia. In alcune Regioni l’andamento dei contagi inizia a preoccupare in modo molto serio. Il maggior numero di nuovi positivi, ovvero 143 casi, è stato registrato nel Lazio. Molti di questi positivi sono persone di rientro dalle vacanze in Sardegna, che al momento è la regione più preoccupante per i vari focolai.

La stagione turistica e la movida hanno portato questa regione ad avere numerosi casi di Coronavirus sul territorio.

Dove sono i focolai di Coronavirus

Lunedì 24 agosto i nuovi casi di Coronavirus in Sardegna erano 91, un numero di incremento più alto rispetto a marzo scorso. Pur essendo inevitabile fare il paragone con i numeri che si sono registrati allo scoppio della pandemia, bisogna usare molta cautela. La maggior parte dei focolai in Sardegna riguardano le zone settentrionali, più frequentate dai turisti e più famose per la movida.

In questa zona si trova il Billionaire, per esempio, dove ci sono stati ben 63 positivi, compreso Flavio Briatore, che è stato ricoverato.





In Campania si sono registrati 138 casi in un giorno, di cui 23 di ritorno dalla Sardegna e 18 di rientro dall’estero.

I nuovi positivi sono aumentati notevolmente e il numero è simile a quello registrato in tutto il mese di maggio. Anche in Veneto e Lombardia i numeri sono in crescita. Ci sono 119 nuovi casi, con un maxi focolaio nel Trevigiano. Nello stabilimento dell’Aia di Vazzola 182 dipendenti sono risultati positivi, anche se tutti asintomatici. 18 di loro erano appena tornati dalle vacanze.