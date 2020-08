Un locale di Forte dei Marmi ha temporaneamente chiuso dopo che nove dipendenti sono risultati positivi al coronavirus.

Il locale Riviera Lounge Bar Bistrot di Forte dei Marmi, uno dei più frequentati del lungomare versiliano, è stato chiuso dopo l’identificazione di nove dipendenti positivi al coronavirus. In accordo con il Comune, i gestori avevano già chiuso l’attività ancora prima di ricevere i risultati dei tamponi.

Dipendenti positivi in un locale a Forte dei Marmi

A confermare la notizia è stato il sindaco Bruno Murzi il quale ha specificato che si tratta di otto soggetti asintomatici e uno con i sintomi tipici dell’infezione ma senza complicanze e in isolamento domiciliare. Sono tutti conviventi in un’unica abitazione e già in quarantena da quando la proprietà, senza attendere un’ordinanza e prima ancora di ricevere disposizioni dall’azienda sanitaria, si è confrontata con l’amministrazione e ha deciso di chiudere immediatamente la struttura.

“Una scelta seria e responsabile che sicuramente ha dato modo di non perdere tempo utile a gestire nel migliore dei modi il contesto sanitario“, ha aggiunto. Murzi ha poi spiegato che la situazione è strettamente monitorata e che è in continuo contatto con la Asl e con i proprietari del Riviera da cui riceve aggiornamenti ora dopo ora.

Si è quindi detto fiducioso che la tempestività dell’intervento possa circoscrivere al massimo il numero dei contagi che, ha ribadito, sono tutti legati allo stesso nucleo familiare e quindi sotto controllo. Nel frattempo le autorità sanitarie hanno dato il via all’indagine epidemiologica per tracciare eventuali soggetti venuti a contatto con gli individui positivi.