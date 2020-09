A Taranto un uomo 65enne è deceduto. Il figlio era asintomatico ed era rientrato dalla Germania. Intanto almeno una quarantina sono in isolamento.

Un uomo di 65 anni residente a Massafra in provincia di Taranto, è stato contagiato dal Coronavirus a causa del figlio asintomatico che era appena tornato dalla Germania. L’uomo era ricoverato all’ospedale Moscati in terapia intensiva dal 10 agosto. Il quadro clinico dell’uomo che presentava altre patologie pregresse purtroppo ha reso complicata la guarigione.

A nulla sono serviti gli interventi dell’ospedale sanitario. Nella mattina del 31 agosto dopo circa una ventina di giorni dall’avvenuto ricovero, l’uomo è deceduto. Nel frattempo l’asl di Taranto sta affrontando la presenza di un focolaio in zona con circa una quarantina di persone che attualmente si trovano isolamento fiduciario.



A Taranto, un uomo di 65 anni è deceduto a causa del Coronavirus. Era stato contagiato dal figlio asintomatico che da poco era tornato dalla Germania. L’uomo aveva accusato i primi sintomi in seguito ad una febbre curata con gli antibiotici. Il persistere dell’influenza ha in seguito preoccupato l’uomo che si è rivolto all’ospedale Moscati. Da lì poi è stato ricoverato in terapia intensiva il giorno 10 agosto.

Il complicarsi del suo stato clinico dovuto ad altre patologie ha fatto il resto. L’uomo è deceduto nella mattina del 31 agosto.

Nel frattempo alla asl di Taranto, la situazione sta diventando sempre più preoccupante. Cinque persone sono state contagiate dal Coronavirus nella località di Riva Tessali. In seguito a questi primi casi sarebbero stati messi in isolamento fiduciario circa una quarantina di persone.

Stando a quanto dichiarato dal direttore dell’asl di Taranto Stefano Rossi, i contagi si sarebbero diffusi a catena e sarebbero scoppiati dal ritorno di una donna dalla Grecia. A questi casi si aggiunge infine anche quello di un caso asintomatico di un uomo che era rientrato da un viaggio in aereo. In seguito a questo caso 7 persone sono state messe in isolamento fiduciario.