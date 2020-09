L'obbligo di utilizzo non vale per i bambini di scuola primaria, a patto che si rispettino le giuste distanze.

In questo articolo faremo il punto su quali sono le mascherine da utilizzare a scuola. Manca oramai poco all’apertura degli istituti scolastici in Italia. La data ufficiale è il 14 settembre. Ebbene, la mascherina da indossare a scuola deve essere quella chirurgica, ovvero, l’usa e getta.

Questo, anche per evitarne il riutilizzo. Tale decisione si basa su quanto dichiarato recentemente da Domenico Arcuri, il quale ha promesso la distribuzione di 11 milioni di dispositivi in tutti gli istituti italiani. In poche parole, le mascherine saranno pubbliche e i genitori non dovranno pagare nulla.

Quali mascherine usare a scuola?

La mascherina chirurgica è quella che bisognerà utilizzare nelle scuole. Ma perché proprio questo genere di dispositivo usa e getta? Un motivo ben comprensibile è il fatto di evitarne il riutilizzo.

La mascherina chirurgica, ricordiamo, è inoltre soggetta a certificazioni e assimilate a dispositivi medici. Del resto, quelle di comunità, talvolta fai-da-te, non sono soggette a opportuni controlli e quindi non idonee all’utilizzo nel corso delle lezioni. A distribuire i dispositivi idonei saranno i singoli istituti.

Lo smaltimento

Da precisare poi la questione dello smaltimento: a fine giornata, gli istituti avranno il compito di ritirare il dispositivo indossato da ogni studente. Precisiamo come i bambini di scuola primaria non avranno l’obbligo di indossare le mascherine. Questo, solamente se si è fermi sul banchi, coun metro di distanza l’uno dall’altro. Anche gli studenti delle scuole secondarie potranno non indossare, ma soltanto presso contesti con un livello di circolazione virale bassa.