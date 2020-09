Il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli è stato chiuso dopo aver riscontrato la presenza di una decina di soggetti positivi al Covid-19.

Chiuso il pronto soccorso del Cardarelli

Una decina di persone si sono presentate al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli per diverse patologie. Dopo aver fatto il test rapido per il Covid-19 sono risultati positivi. La struttura è stata quindi chiusa per il tempo necessario alla sanificazione. Riaprirà una volta concluse tali operazioni. Il personale sanitario presente è stato sottoposto a sua volta al test rapido onde scongiurare una possibile positività al coronavirus.

Nei giorni scorsi si è registrato un aumento dei pazienti positivi al coronavirus ricoverati presso la palazzina M dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Nessuno di loro sarebbe ricoverato in terapia intensiva o subintensiva.

A proposito di coronavirus ricordiamo che in Campania ad oggi si contano 171 positivi, su un totale di 6.211 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi, 10 provengono dalla Sardegna, 15 da paesi esteri, mentre altri 7 sono connessi a rientri. Nelle ultime 24 ore una persona è deceduta, mentre i guariti sono 19. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha inoltre dichiarato che verranno impiegati 500 lavoratori in più per fare i tamponi.