Veronica Lario, il messaggio di preoccupazione per la salute di Silvio Berlusconi.

L’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, si è detto preoccupata in un’intervista a La Repubblica per le condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato in via precauzionale al San Raffaele in via precauzionale dopo che era stato riscontrato positivo al coronavirus.

“Sono addolorata e anche un po’ preoccupata – dice la Lario – ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla”. Nei giorni scorsi in molti avevano notato l’assenza di un augurio pubblico di pronta guarigione all’ex marito, tanto che la stessa aveva dovuto precisare a La Stampa di non amare la diffusione di cose di questo tipo, ritenute giustamente appartenenti alla sfera privata.

Veronica Lario e il messaggio a Berlusconi

La preoccupazione di Veronica “si estende ai figli, il sospetto che Berlusconi possa essere stato contagiato da Barbara o Luigi la ferisce. Non accetta l’attribuzione di una colpa, l’identificazione di un ‘untore’, ma spiega che il suo è un pensiero generale che vale per tutti”.

“Non mi piace la caccia al colpevole – aggiunge – rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto, lo straordinario impegno dei medici e degli infermieri, le terapie che si stanno sperimentando e i problemi di questi giorni: la ripresa della scuola in sicurezza, il ritorno alla vita normale dei nostri ragazzi che non possono essere tenuti prigionieri”. Nel frattempo si attendono nuove notizie sulle condizioni di salute dell’ex Premier che saranno diffuso alle 16 nel bollettino.