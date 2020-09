La donna si trovava nel giardino di casa sua a Bologna, quando è stata aggredita e violentata da un uomo di 30 anni.

Una donna è stata aggredita e violentata nel giardino di casa sua a Bologna, lunedì 14 Settembre. Il colpevole di questa terribile aggressione è un uomo di 30 anni, ivoriano, senza fissa dimora: è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale.

Sono stati attimi di vero e proprio terrore per la donna, che era convinta di essere al sicuro nella sua abitazione. Tutto è accaduto in poco tempo in Via Enrico Mattei.

Donna violentata a Bologna

I carabinieri hanno ricevuto una segnalazione in cui veniva riferito che si sentivano le urla di una donna in Via Enrico Mattei a Bologna. La giovane era totalmente in preda al panico e ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita e violentata da uno sconosciuto nel giardino di casa sua.

L’uomo era ancora nei paraggi, a torso nudo e piedi nudi, ed è stato bloccato ed identificato quasi immediatamente. La donna ha subito un forte shock, soprattutto tenendo conto che l’aggressione è avvenuta nel luogo dove si sentiva più al sicuro.

La vittima ha raccontato che era nella sua cucina, situata al piano terra e con un giardino che si affaccia sulla strada. Ad un certo punto ha sentito un rumore, è uscita a controllare ed è stata scaraventata a terra, baciata e spogliata dall’aggressore. La donna si è divincolata ed è riuscita a fuggire e nascondersi nell’androne condominiale. Le sue urla hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa, che hanno chiamato il 112 e hanno poi confermato la sua versione.

I vicini l’hanno trovata seduta per terra che piangeva, chiedendo disperatamente aiuto. Il 30enne ivoriano, con precedenti, è stato arrestato.