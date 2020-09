Una maestra di 38 anni è stata trovata morta nell'abitazione dei genitori a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Ignote le cause del decesso.

Tragedia a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nell’abitazione dei genitori che da poco era tornata a trovare. Maria Immacolata Bisanti, detta Imma, lavorava infatti come maestra in Emilia-Romagna e la scorsa settimana era partita per andare a trovare i familiari nel paese d’origine; gli stessi familiari che l’hanno poi rinvenuta priva di vita nella doccia, per cause che soltanto l’esame autoptico potrà ora chiarire.

Donna morta in casa a Lecce

Secondo quanto riportato dalle testate locali la donna sarebbe stata sola in casa al momento della morta, con i genitori che l’avrebbero trovata senza vita nella doccia solo una volta rientrati. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari, ogni tentativo di rianimazione è stato inutile e la 38enne è stata dichiarata morta dopo pochi minuti. Al momento restano inoltre poco chiare le cause del decesso, anche se le prime ipotesi dei carabinieri di Tricase lasciano dedurre che Imma Bisanti possa essere morta per un malore improvviso oppure fulminata dall’asciugacapelli che stava utilizzando.

Sul profilo Facebook della maestra si possono ancora leggere gli ultimi messaggi lasciati dalla donna, che lasciano trasparire tutto l’entusiasmo che solo una persona lontana dai propri affetti può provare una volta tornata nella casa di famiglia: “Tornare a casa è sempre meraviglioso…ritrovarsi tra quelle mura di affetto, di protezione e di calore…ma so anche, che per me la vera casa non è la casa, ma la strada, di chi si mette in cammino, ascolta, osserva e si lascia cambiare…perché, la vita stessa non è altro che un viaggio da fare a piedi!!!”.