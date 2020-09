Nel centro storico di Genova la mascherina sarà obbligatoria anche di giorno. A confermarlo il governatore della Liguria Giovanni Toti.

Nel centro storico di Genova la mascherina sarà obbligatoria anche di giorno. Lo ha annunciato il presidente della regione Liguria Giovanni Toti con una nuova ordinanza. Oltre a ciò il governatore della Liguria Giovanni Toti, firmerà altre due ordinanze. La prima riguarda l’autorizzazione per 1.000 persone di assistere alla partita, mentre la seconda riguarda la proroga delle misure previste per la città di La Spezia.

Secondo quanto dichiarato da Giovanni Toti, solo nella giornata del 23 settembre sono stati riscontrati 63 casi positivi. Contestualmente è stata prevista la riapertura di alcune strutture di cura, onde evitare che ci possa essere poca disponibilità di posti letto.

Genova, mascherina obbligatoria anche di giorno

“Su Genova tra poco firmerò un’ordinanza, di concerto con il sindaco, che prevede l’obbligo di mascherina anche diurna non solo nelle prospicienze dei locali ma estesa ad una serie di aree del centro storico a ridosso del Porto Antico perché lì, stando al nostro sistema di tracciamento, si registra il più alto numero di contagi”. A dichiararlo è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti.

Sull’ordinanza che entrerà in vigore nella città di Genova è intervenuto anche il sindaco Marco Bucci: “Pensiamo che sia una manovra sufficiente per diminuire il potenziale rischio di contagio, ci sarà un controllo esteso, anche all’interno dei locali, con multe per violazioni e possibili chiusure per i locali. Chiedo la collaborazione di tutti i genovesi, si tratta di preservare la salute di chi vive nel centro storico, ma anche nel resto della città.

Non vogliamo assolutamente tornare al lockdown. Non ci sono problemi particolari in altre aree della città”.